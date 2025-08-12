Суперкомпютър отписа “Лудогорец” за Шампионската лига

“Лудогорец” няма да играе в същинската фаза на Шампионската лига. Това сочат изчисленията на суперкомпютър на компанията Football Meets Data.

Според тях “Карабах” ще вземе едно от местата в шампионския поток на най-силния турнир под егидата на УЕФА. Именно с азерския първенец “Лудогорец” може да се срещне на плейоф за влизане в основната фаза в турнира. За да се добере до него обаче, тимът на Руи Мота първо трябва да се справи с “Ференцварош”. Тази вечер разградчани гостуват на унгарския хегемон в реванша от предварителен кръг III на турнира на богатите. Първият двубой в България завърши без голове.

Родният първенец влиза в ролята на аутсайдер срещу отбора, воден от легендата на “Тотнъм” Роби Кийн. Тимът на бившия съотборник на Димитър Бербатов има 57% шанс да елиминира българския първенец.

Според изчисленията пък “Карабах” има над 60% шанс да влезе за първи път в историята си в турнира на богатите. А възможността разградчани да играят в същинската фаза на Шампионската лига е минимална. Ако “Лудогорец” все пак отстрани “Ференцварош”, хегемонът у нас си гарантира участие в Лига Европа. При отпадане пък отива на плейоф за втория по сила турнир на УЕФА. Там съперник ще е загубилият от двойката “Карабах” - “Шкендия”. По всяка вероятност това ще е северномакедонският тим, който трябва да навакса изоставане от 0:1 след първия двубой.

Football Meets Data предвижда, че възможността 14-кратният шампион на България да е част от същинската фаза на втория по сила турнир на УЕФА е 80%. Там “Лудогорец” ще е поставен в 3-а урна, което значи, че ще има немалък шанс да стигне до елиминационен плейоф за влизането в топ 16 на това състезание.

Все пак трябва да отчетем, че прогнозите на суперкомпютрите в повече случаи не са точни. И става точно обратното, което твърдят.

В същото време изпълнителният директор на “Лудогорец” Ангел Петричев призна, че двубоят с унгарския първенец е най-важният от началото на кампанията на тима в Европа.

“Това е един мач, който ако го спечелим, ни гарантира плейоф за Шампионската лига. Това е много важно по отношение на целите на клуба. При всички положения “Ференцварош” има домакинско предимство. Нашият отбор е свикнал да играе пред голяма публика. Домакинският фактор винаги е важен, разбира се, и ние ще трябва да го преодолеем”, каза шефът в Разград преди заминаването на отбора за Унгария.

Според Петричев вече се вижда почеркът на новия треньора на отбора Руи Мота. А с оглед на новите попълнения скоро “Лудогорец” ще прилича на това, на което на всички им се иска,

“Разбира се, ще му трябва още малко време, за да наложи напълно своите идеи. Неговата философия на игра на мен ми харесва. Има къде да се поработи. Рано или късно това, което искаме да виждаме от “Лудогорец” като игра, ще се получи”, добави още директорът на разградчани.