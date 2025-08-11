"Левски" се подсилва с шампион на Алжир

Алжирският халф Акрам Бурас със сигурност преминава в "Левски", като настоящият му клуб "МС Алжер" се е съгласил да активира откупната клауза на футболиста, която е между 700 и 800 хиляди евро.

Това твърди журналистът от "Франс Футбол" и специалист за региона на Алжир Набил Джелит. Той първи информира през уикенда за преговорите между двата клуба, като написа, че халфът иска да играе в Европа, но първеночално от "МС Алжер" са се опитали да го задържат, което очевидно не е било възможно. Освен трансферната сума, алжирският клуб ще получи 25% при бъдеще продажба на Бурас в следващ отбор, като към него е имало интерес и в момента от клубове от Белгия.

Акрам Бурас е 23-годишен халф, като има силен ляв крак и е еднакво добър и в двете фази на игра - защита и нападение. Той се отличава с физическа мощ и издръжливост. Играе в настоящия си тим от миналото лято, като преминава в него от Белуиздад, а е играл още за "ЕС Сетиф" в родината си.

През миналата година той става шампион на Алжир с тима си.