Сангаре играл на инжекции срещу “Сабах”

Нападателят на столичани има разкъсване на бедрен мускул, бил на ЯМР преди двубоя в четвъртък





Нападателят на “Левски” Мустафа Сангаре е играл на инжекции в първия мач срещу “Сабах” от 3-ия предварителен кръг на Лигата на конференциите. Таранът на “сините” е имал травма, но стиснал зъби и играл въпреки контузията, за която треньорът на столичани Хулио Веласкес съобщи в събота.

“24 часа” научи, че националът на Мали посещава болница в София в навечерието на първия двубой с носителя на купата на Азербайджан, спечелен 1:0 от българския тим. На Сангаре му е направен ядрено-магнитен резонанс. Изследването показва, че таранът на “сините”, който се намира в отлична форма, има разкъсване в областта на бедрото. Прегледан е и глезенът на нападателя, където също е открит проблем. Въпреки това обаче №12 в отбора на Веласкес изявява желание да играе срещу “Сабах”. И прекарва 80 мин на терена, преди да бъде заменен.

Геройствата на Сангаре обаче му изиграват лоша шега. И той със сигурност ще пропусне реванша в Азербайджан в четвъртък.

В същото време “сините” очакват 2 нови попълнения до края на седмицата. Българският вицешампион ще се подсили със северномакедонския бранител Никола Серафимов и полузащитника Акрам Бурас. Първият ще бъде привлечен от унгарския “Фехервар”, който през миналия сезон изпадна от елита. Бранителят вече е в София и снощи трябваше да премине задължителни медицински тестове. Треньорът на “сините” Веласкес много държи да се подсили с централен защитник, защото в момента разполага само с двама - Кристиан Димитров и Кристиан Макун, които традиционно се подвизават на този пост.

В родината на Бурас - Алжир, пък твърдят, че “Левски” ще плати 800 хил. евро за халфа. Футболист на тази позиция се търси от дълго време, тъй като наставникът на “Герена” не е доволен от многото, с които разполага на този пост.

Полузащтникът е собственост на “Алжер”, но вече е изявил желание пред ръководството на клуба, че иска да напусне. Бурас е четирикратен шампион на Алжир, висок е 184 сантиметра и играе с ляв крак, като може да действа както като дефанзивен, така и като офанзивен полузащитник.

Иначе последният засега нов в лагера на “сините” Мазир Сула продължава да разгръща потенциала си, макар да е тренирал едва 2 седмици. Бившият играч на “Черно море” се отличи с 2 асистенции при успеха 2:1 над “Спартак” (Варна). С успеха “Левски” продължава да е 100-процентов в първенство.то А с играта си Сула даде сериозни заявки да стартира от първата минута в реванша срещу “Сабах”. Двубоят е в четвъртък от 19 ч, като стадионът ще е пълен до краен предел.