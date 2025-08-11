Треньорът на "Лудогорец" в Будапеща: Подготвили сме се да не повтаряме грешките от Разград

Наставникът на "Лудогорец" Руи Мота коментира предстоящото утре вечер гостуване в Будапеща на "Ференцварош" в реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Миналата седмица р Разград мачът свърши 0:0.

"След първия мач имахме възможност да анализираме съперника и да видим какво можем да променим. Надявам се утре да изпълним плана ни. През първото полувреме не играхме така, както ни се искаше, но знаем и защо. Подготвили сме се така, че това да не стане отново. Когато знаеш какво си направил, тогава можеш и да го подобриш", каза той на официалната пресконференция в унгарската столица.

Запитан дали "Лудогорец" е готов за дузпи, Мота отговори: "Очакваме да продължим напред и сме готови за всякакви сценарии, но не сме дошли с настройка за дузпи. Това е ситуация, която не контролираш, а ние искаме да го правим. Надявам се утре да се представим по-добре. Преследваме само победа срещу добър отбор, който е домакин. Радваме се, че стадионът ще бъде пълен. Това е плюс за всички. За да спечелим, трябва да бъдем по-добри от съперника. Трябва да контролираме това, което можем да контролираме."