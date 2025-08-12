ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Падна рекорд на Григор Димитров

Григор Димитров Снимка: x.com/Wimbledon/

Григор Димитров е контузен и единият от рекордите му вече има нов притежател.

Александър Зверев отстрани 6:3, 6:3 индиеца с американски паспорт Нишеш Басавареди в Синсинати и вече има 156 победи на турнири от категорията “Мастърс 1000”. Така роденият в Германия руснак вече е №1 по този показател сред тенисистите, родени след 1990 година, когато от АТП “пуснаха в обращение” тази категория турнири.

Димитров все още е начело по спечелени поне 200 мача на твърди кортове за играчите от споменатата възрастова група. Бившият №3 в световната ранглиста има 318 победи, следват Данил Медведев (309), Зверев (289), Андрей Рубльов (253), Давид Гофен (228), Тейлър Фриц (221), Стефанос Циципас (219) и Алекс де Минор (212). Повод за припомнянето на тази класация стана победа №200 на Карен Хачанов (Рус), който в Синсинати спечели 6:4, 7:6 (8:6) срещу Валентен Роайе (Фр).

Григор Димитров Снимка: x.com/Wimbledon/

