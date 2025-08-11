Последният българин, получил червен картон на световно, пое "Монтана"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Анатоли Нанков е новият наставник на отбора на "Монтана", обявиха от клуба.

"Анатоли Нанков е новият старши треньор на ПФК "Монтана"! Успех в новото предизвикателство!", написаха от новака в елита.

Преди два дни "Монтана" се раздели с треньора Танчо Калпаков след домакинско равенство 0:0 с "Ботев" (Враца).

За последно Нанков бе начело на втородивизионния "Марек", който напусна през октомври миналата година.

Към момента той е последният българин, изгонен с червен картон - 0:0 срещу Паргвай през 1998 г.