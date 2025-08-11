ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Арда" само с 0:0 срещу "Локо" (Пд)

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21088894 www.24chasa.bg

Последният българин, получил червен картон на световно, пое "Монтана"

1156
Анатоли Нанков Снимка: Startphoto.bg

Анатоли Нанков е новият наставник на отбора на "Монтана", обявиха от клуба.

"Анатоли Нанков е новият старши треньор на ПФК "Монтана"! Успех в новото предизвикателство!", написаха от новака в елита.

Преди два дни "Монтана" се раздели с треньора Танчо Калпаков след домакинско равенство 0:0 с "Ботев" (Враца).

За последно Нанков бе начело на втородивизионния "Марек", който напусна през октомври миналата година.

Към момента той е последният българин, изгонен с червен картон - 0:0 срещу Паргвай през 1998 г.

Анатоли Нанков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)