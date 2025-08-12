ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вратарят на "Палас" плати сметка на фенове

В Англия: Илия Груев твърдо е в плановете на Фарке

Даниел Фарке Снимка: twitter.com/LUFC

След последната контрола на “Лийдс” преди старта на сезона във Висшата лига на Англия изданието leedsunited.news коментира ситуацията в отбора на Илия Груев. Той записа асистенция за 1:1 с “Милан”.

“Когато от “Лийдс” обявиха привличането на Антон Щах и Шон Лонгстаф, мнозина смятаха, че Груев ще бъде 5-и избор за халф и може да потърси ново предизвикателство. Българинът обаче е сред футболистите с най-много минути на терена по време на предсезонната подготовка. От това става ясно, че е играч, който се ползва с доверието на мениджъра Даниел Фарке.

Груев влезе като резерва и направи силен мач и срещу “Милан”. Той остава твърдо в плановете на Фарке”, пише изданието.

Освен национала ни, Щах и Лонгстаф германецът има на разположение Итън Ампаду и Ао Танака при вътрешните халфове.

