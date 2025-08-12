ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Златко Янков шеф в “Черноморец”

Велизар Маджаров

Златко Янков-Фара става шеф в “Черноморец”. Легендарният №6 на четвъртите в света от САЩ'94 е новият  директор на ДЮШ на бургаския клуб.

Той сменя на поста Димчо Ненов, който става помощник на Тодор  Киселичков в градския съперник “Нефтохимик”.

Фара, който е напълно възстановен от втората операция за смяна на другата тазобедрена става и е захвърлил  патериците, ще съвместява шефската длъжност при “акулите” с тази на скаут на клуба за България. 

За чужбина функциите изпълнява друга легенда на “Черноморец” - Симеон Чилибонов.

Защитникът Мариан Димитров е аут поне до Нова година.

Той бе опериран от д-р Николай Филипов в столична клиника  заради скъсани кръстни връзки на коляното.

