Вратарят на “Палас” плати сметка на фенове

Вратарят на “Кристъл Палас” Дийн Хендерсън, който бе героят в двубоя срещу “Ливърпул” за суперкупата на Англия, платил и над 1000 лири сметка на фенове, които празнували трофея в любимата си кръчма до клубния стадион “Селхърст Парк”.

Той се отбил след мача, вдигнал наздравица, след което платил пиенето на всички. Хендерсън, който е юноша на “Манчестър Юнайтед”, спаси две дузпи, а Мохамед Салах пропука една, за да могат лондончани да вземат втори трофей в историята си след купата на Англия.

Ден след триумфа “Кристъл Палас” бе попарен от Арбитражния съд по спорта в Лозана, който отхвърли жалбата му срещу УЕФА за недопускането на тима в Лига Европа заради еднакъв собственик с френския “Лион”. Така на негово място влиза “Нотингам Форест”, а “Палас” отива в Лигата на конференциите.

