Роби Кийн: Агресивно ще търсим гола срещу "Лудогорец"

Старши треньорът на "Ференцварош" Роби Кийн коментира предстоящия тази вечер реванш с "Лудогорец" от третия кръг в квалификациите на Шампионската лига.

Миналата седмица двата отбора завършиха 0:0 в Разград.

"Трябва да бъдем агресивни в търсенето на гола. Само това може да ни доведе до добър резултат. Много фенове вече ми казаха, че очакват мача с нетърпение и ще бъдат зад нас, за да ни подкрепят. Но моята работа е да извлека най-доброто от играчите. Наясно сме със силните страни на "Лудогорец" и видяхме добре това през второто полувреме на мача в Разград", заяви ирландецът.

Победителят от двойката ще се класира за плейофния кръг в Шампионската лига, където ще срещне азерския "Карабах" или македонския "Шкендия".