FIVB: България намира своя ритъм

Световната волейболна централа (FIVB) направи материал за България преди старта на световното първенство за жени следващата седмица в Тайланд. Първият мач на нашите е срещу Канада в събота, а преди това отборът ни ще играе приятелски турнир в Китай.

„Мъжкият отбор на България е бил пет пъти на подиума на световно първенство – започва анализът на FIVB. - Женският тим все още се гордее с най-доброто си постижение от турнира през 1952 година – четвърто място. Сега отборът се готви за 14-ото си участие на Световно първенство и се надява да постави своя знак под ръководството на треньора Антонина Зетова. България се класира като осмия в световната ранглиста некласиран тим за турнира. Отборът е в група Е заедно с европейския шампион Турция, Канада и Испания. Кампанията му започва на 23 август срещу Канада. След това се изправя срещу Турция на 25-и и после срещу Испания на 27-и. Всички мачове са в Накхон Ратчасима.

За Зетова турнирът ще даде възможност да продължи да прекроява националния отбор, да го доближи до най-добрите в Европа и света. Бившата състезателка наследи Лоренцо Мичели миналата година. След промяната треньорката избра да направи сплав от млади и опитни състезателки за тазгодишното издание на Лигата на нациите. Тя даде възможност да дебютират 17-годишната Виктория Нинова и 15-годишната Дарина Нанева. Една от младите в отбора е Димана Иванова, която беше избрана за най-добър играч на Световното първенство за жени под 19 години. Заедно те спечелиха първата в историята на женските индивидуални спортове титла. Зетова познава много добре този млад тим, който стана европейски шампион през 2024-а. Затова не е изненада, че в разширения състав са Димана Иванова (17 г.), Калина Вeнева (16 г.), Ива Дудова (19 г.), Микаела Стоянова (20 г.).

Редица ветерани, водени от Елица Атанасиевич, бяха върнати в състава от Зетова след Лигата на нациите миналата година. Другите са Нася Димитрова, Христина Вучкова и Лора Китипова. Тяхното участие помогна на България да се класира на 13-о място във ВНЛ. Четирите победи дойдоха срещу Южна Корея, Тайланд, Сърбия и Доминиканска република.

С отличните млади състезателки и опитните ветеранки в добра форма Зетова има редица възможности да подготви окончателния състав. На миналото Световно първенство България завърши на 17-о място, а сега подобряване на позицията изглежда напълно постижимо със свежия подход на Зетова."