"Челси" започна активни преговори с "Манчестър Юнайтед" за трансфера на Алехандро Гарначо

Ръководството на "Челси" започна активни преговори с "Манчестър Юнайтед" за привличането на аржентинския национал Алехандро Гарначо, съобщи журналистът Фабрицио Романо, цитиран от БТА.

Сделката се очаква да се осъществи в близките дни, след като нападателят вече уточни личните си условия със "сините" и има желание да играе единствено за тях.

В момента двата клуба дискутират трансферната сума и начина на плащане за 21-годишния футболист, който вкара 11 гола и направи 10 асистенции в 58 мача през миналия сезон.

Гарначо не попада в плановете на мениджъра на "Манчестър" Юнайтед Рубен Аморим, въпреки че има договор до лятото на 2028 година. Очаква се за него "червените дяволи" да искат поне 40 милиона лири.