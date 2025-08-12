ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

92-годишен хвърли 19 200 лв. през прозореца си в Д...

"Челси" започна активни преговори с "Манчестър Юнайтед" за трансфера на Алехандро Гарначо

Алехандро Гарначо . Снимка: instagram.com/garnacho7/

Ръководството на "Челси" започна активни преговори с "Манчестър Юнайтед" за привличането на аржентинския национал Алехандро Гарначо, съобщи журналистът Фабрицио Романо, цитиран от БТА.

Сделката се очаква да се осъществи в близките дни, след като нападателят вече уточни личните си условия със "сините" и има желание да играе единствено за тях.

В момента двата клуба дискутират трансферната сума и начина на плащане за 21-годишния футболист, който вкара 11 гола и направи 10 асистенции в 58 мача през миналия сезон.

Гарначо не попада в плановете на мениджъра на "Манчестър" Юнайтед Рубен Аморим, въпреки че има договор до лятото на 2028 година. Очаква се за него "червените дяволи" да искат поне 40 милиона лири.

