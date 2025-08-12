ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

92-годишен хвърли 19 200 лв. през прозореца си в Д...

Мадисън Кийс и Елена Рибакина достигнаха до четвъртия кръг на тенис турнира в Синсинати

Мадисън Кийс

Шампионката от Откритото първенство на Австралия тази година Мадисън Кийс се класира безпроблемно за четвъртия кръг на турнира от сериите УТА 1000 в Синсинати.

Американката се справи с 6:4, 6:0 с намиращата се на 94-то място в световната ранглиста Аои Ито за само 63 минути. Срещата стартира с пробив за Кийс, който обаче веднага бе върнат от Ито и тя дори поведе за момент с 2:1 гейма.

Силите на японката обаче не се оказаха достатъчни и на свой ред Кийс направи обрат, за да поведе с 5:2 гейма. До края мачът премина изцяло под контрола на поставената под номер 6 в схемата Кийс, която в следващия кръг ще се изправи срещу номер 9 Елена Рибакина от Казахстан.

Бившата шампионка от "Уимбълдън" премина третия кръг след 4:6, 6:3, 7:5 срещу Елизе Мертенс от Белгия в един от най-качествените двубои в тази фаза. За Рибакина това е шеста победа в седем срещи с Мертенс, но първа, в която прави обрат след загубен откриващ сет.

И Рибакина, и Мертенс направиха по 11 аса в мача, но предимството за тенисистката от Казахстан дойде от солидния сервис във втория и третия сет, в които тя не допусна пробив.

В друг късен мач от програмата рускинята Анна Калинская победи със 7:5, 6:4 американката Аманда Анисимова, поставена под номер 5 в схемата. В четвъртия кръг Калинская ще се изправи срещу сънародничката си Екатерина Александрова.

