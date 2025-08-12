Носителят на златен требъл "Левски" започна подготовка за новия сезон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Волейболният ни шампион при мъжете "Левски" започна подготовка за новия сезон.

Носителите на златен требъл (титла, купа, суперкупа) направиха първа тренировка за кампанията под ръководството на наставника си Николай Желязков.

Очаква се към тима скоро да се присъедини новото попълнение Юлиан Вайзиг, а националните състезатели ще се включат в подготовката след края на световното първенство.

"За първи път преди новия сезон в залата се събраха и женският отбор, както и всички подрастващи. Пожелаваме успех на всички гарнитури през новия сезон!", написаха "сините".