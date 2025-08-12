ЦСКА договори португалски халф

ЦСКА е пред привличането на бившия младежки национал на Португалия Бруно Жордао от полския "Радомяк" (Радом), съобщава "Weszlo". Според информациите "червените" ще платят около 500 хил. евро. 26-годишният полузащитник има богата визитка, но почти никъде не се задържа повече от сезон, с изключение на настоящия си клуб.

„Бруно Жордао е близо до трансфер от Радом в ЦСКА. Българите са толкова решени да привлекат бившия младежки национал на Португалия и играч на "Уулвърхемптън", пише изданието Weszlо.