ЦСКА договори португалски халф

1872
Душан Керкез търси нови, за да подсили отбора си, който още няма победа в първенството. Снимка: Startphoto.bg

ЦСКА е пред привличането на бившия младежки национал на Португалия Бруно Жордао от полския "Радомяк" (Радом), съобщава "Weszlo". Според информациите "червените" ще платят около 500 хил. евро. 26-годишният полузащитник има богата визитка, но почти никъде не се задържа повече от сезон, с изключение на настоящия си клуб. 

„Бруно Жордао е близо до трансфер от Радом в ЦСКА. Българите са толкова решени да привлекат бившия младежки национал на Португалия и играч на "Уулвърхемптън", пише изданието Weszlо.

Душан Керкез търси нови, за да подсили отбора си, който още няма победа в първенството.

