ПСЖ даде 63 млн. евро за бранител

Носителят на Шампионската лига "Пари Сен Жермен" обяви официално, че е подписал договор със защитника на "Борнемут" Иля Забарни.

Споразумението с 22-годишния украинец е за пет години. Футболистът ще играе за парижани с екип с номер 6.

Според специализирания сайт transfermark сделката е за 63 млн. евро.

"Радваме се да продължим да подсилваме отбора, като подписваме с Иля Забарни. Иля е талантлив играч и истински професионалист. Той ще има значителен принос към всичко, което градим в дългосрочен план в ПСЖ", заяви президентът на френския клуб Насер Ал-Хелаифи.

Бранителят премина в "Борнемут" през 2023 година. През сезон 2024/2025 той изигра 39 мача във всички турнири и направи 1 асистенция.