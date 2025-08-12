Александър Василев загуби от бивш №111 в света на "Чалънджър" в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Александър Василев отпадна в първия кръг на турнира по тенис от категория ATP Challenger 50 в София с награден фонд 54 хиляди евро.

В Националния център 18-годишният полуфиналист от "Уимбълдън" при юношите отстъпи 2:6, 3:6 на Зденек Коларж (Чехия), който е достигал до №111 в световната ранглиста, а също така има четири спечелени титли от турнири от сериите „Чалънджър".

Българинът допусна пробив за 1:2 в първия сет, пропусна две точки за връщане на пробива при 2:3, а след това загуби три поредни гейма за 2:6.

Във втората част Василев изостана с 0:4, намали пасива си на 3:4, но загуби следващите два гейма за крайното 3:6.

Днес предстоят още пет срещи с българско участие.

Шампионът от „Уимбълдън" при юношите Иван Иванов играе във втория мач на централния корт срещу схемата №5 Марат Шарипов (Русия), който има девет спечелени трофея от турнири на ITF.

Трети на корта ще излезе Виктор Марков в мач №4 срещу Николас Санчес Искиердо (Испания), който има 12 спечелени титли от турнири на ITF. 20-годишният Марков преодоля квалификациите с победи над Пьотър Нестеров и №7 в схемата и №478 в света Сергей Фомин (Узбекистан).

В мач №4 Анас Маздрашки ще играе срещу №6 в схемата Муркел Делиен (Боливия). Маздрашки постигна две впечатляващи победи в квалификациите. 19-годишният българин елиминира последователно Максим Шазал (Франция) и бившия №108 в света Франко Агаменоне (Италия). Муркел Далиен достига през миналата година до №168 в ранглистата.

След този мач е българското дерби в надпреварата на двойки между третите в схемата Александър Донски и Пьотър Нестеров срещу Александър Василев и Виктор Киров.

В мач №4 на корт №4 Иван Иванов и Наоя Хонда (Япония) ще играят срещу вторите поставени Нино Сердарушич (Хърватия) и Зденек Коларж (Чехия).

Входът за зрители е свободен.