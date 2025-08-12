ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Три жени упоиха и обраха турист в Бразилия. Той: О...

"Левски" подписа със свой юноша

Стоянчов с изпълнителния директор на "Левски" Боримиров СНИМКА: "ЛЕВСКИ"

Юношата на "Левски" Стивън Стоянчов подписа професионален договор с родния си клуб. Контрактът е за срок от три години, съобщиха официално от лагера на "сините".

Стивън Стоянчов е роден на 18 септември 2007 година. Той е част от Академия "Левски" от 2018 година. Записва 140 мача и вкарва 54 гола за отборите в Елитните юношески групи до 15 и до 17 години и за купа БФС.

През миналия сезон нападателят игра за втория отбор на клуба в Югозападна Трета лига, записвайки 31 мача, в които отбеляза 11 гола. От началото на този сезон има 2 мача за "Левски II".

"ПФК Левски" пожелава на Стивън Стоянчов много победи, голове и щастливи мигове с фланелката на любимия клуб", написаха още от "Левски".

