"Левски" подписа със свой юноша

Юношата на "Левски" Стивън Стоянчов подписа професионален договор с родния си клуб. Контрактът е за срок от три години, съобщиха официално от лагера на "сините".

Стивън Стоянчов е роден на 18 септември 2007 година. Той е част от Академия "Левски" от 2018 година. Записва 140 мача и вкарва 54 гола за отборите в Елитните юношески групи до 15 и до 17 години и за купа БФС.

През миналия сезон нападателят игра за втория отбор на клуба в Югозападна Трета лига, записвайки 31 мача, в които отбеляза 11 гола. От началото на този сезон има 2 мача за "Левски II".

"ПФК Левски" пожелава на Стивън Стоянчов много победи, голове и щастливи мигове с фланелката на любимия клуб", написаха още от "Левски".