Руснак победи шампиона от "Уимбълдън" Иван Иванов в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шампионът на „Уимбълдън" при юношите Иван Иванов отпадна в първия кръг на турнира по тенис от категория ATP Challenger 50 в София с награден фонд 54 хиляди евро.

16-годишният водач в ранглистата отстъпи с 2:6, 2:6 от №5 в схемата Марат Шарипов (Русия), който има девет спечелени трофея от турнири на международната федерация.

Българинът започна лошо срещата и изостана с 0:3, а това се оказа решаващо за изхода на първия сет. Иванов започна с пробив във втората част, но загуби следващите четири гейма. Варненецът пропусна точка за връщане на пробива при 2:4, а след това допусна още един брейк за крайното 2:6.

Това беше първи мач Иван Иванов в основната схема на турнири от категорията "Чалънджър".