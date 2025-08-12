ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Руснак победи шампиона от "Уимбълдън" Иван Иванов в София

1272
16-годишният Иван Иванов не успя в първия си мач в основна схема на "Чалънджър". Снимка: Георги Палейков

Шампионът на „Уимбълдън" при юношите Иван Иванов отпадна в първия кръг на турнира по тенис от категория ATP Challenger 50 в София с награден фонд 54 хиляди евро. 

16-годишният водач в ранглистата отстъпи с 2:6, 2:6 от №5 в схемата Марат Шарипов (Русия), който има девет спечелени трофея от турнири на международната федерация. 

Българинът започна лошо срещата и изостана с 0:3, а това се оказа решаващо за изхода на първия сет. Иванов започна с пробив във втората част, но загуби следващите четири гейма. Варненецът пропусна точка за връщане на пробива при 2:4, а след това допусна още един брейк за крайното 2:6.

Това беше първи мач Иван Иванов в основната схема на турнири от категорията "Чалънджър". 

