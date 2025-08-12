Исак: Приключих с "Нюкасъл"

Шведският нападател Александър Исак е категоричен, че кариерата му в "Нюкасъл" е приключила, дори ако обсъжданият му трансфер в "Ливърпул" не се осъществи, твърди изданието The Athletic.

Отношенията между 25-годишния футболист и настоящия му клуб са изключително влошени, като той не взе участие в нито един от предсезонните мачове на "Нюкасъл" и няма желание да бъде част от плановете на мениджъра Еди Хау за новия сезон.

Смята се, че миналото лято от "Нюкасъл" са уведомили Исак, че няма да му бъде предложен нов договор заради правилата за финансов феърплей. Нападателят, който има договор до 2028 година, е приел това като знак да подготви трансфера си и сезон 2024/2025 да бъде последен за него в Нюкасъл.

От клуба не са съгласни с подобна версия на събитията, а твърдят, че Александър Исак е имал намерение разговорите по договора му да бъдат подновени след края на миналата кампания и той не е заявявал официално, че това ще бъде последният му сезон.

"Ливърпул" вече отправи първоначална оферта за Исак от 110 милиона британски лири в началото на август, но тя бе отхвърлена, а от тогава интересът на мърсисайдци изглежда намаля. Вероятно предложение, близко до 150 милиона, обаче би изкушило шефовете на Нюкасъл.