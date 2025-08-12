България стигна 1/8-финал на световното за волейболистки до 21 г., среща САЩ

България победи Тайланд с 3:0 (25:20, 26:24, 25:23) и ще играе осминафинал срещу САЩ на световното първенство за волейболистки под 21 години в Индонезия. За нашите това бе втори успех на турнира, но достатъчен, за да завършим на трето място. Американките пък са втори след Китай в група В. Все още точният час на мача утре не е определен.

Двубоят днес започна с три наши точки, на които Тайланд отвърна с четири. Българките, водени от Драган Нешич, обаче показаха, че са доминант. Непрекъснато увеличавахме преднината си – 11:8 и 14:9. Мачът обаче беше оспорван. Тайланд изравни – 16:16. Впечатляващ беше краят на гейма. При 20:20 българките отбелязаха пет поредни точки и поведоха с 1:0.

Втората част започна огледално, но в тайландска полза – 3:0. Нещата изглеждаха лоши за нас, тъй като преднината стигна до 11:7. Тогава България заби шест поредни точки и обърна резултата. Тайланд не се предаваше. Дойде ред на азиатките, които направиха 19:18 и после 22:19. Когато равенството изглеждаше сигурно с три геймбола на Тайланд, нашите показаха невероятен характер. Пет поредни точки и 26:24.

В третия гейм ни се налагаше да догонваме тайландките. Макар и с не много съперникът водеше, докато стигна до 16:12, а после дори увеличи преднината си – 18:13. Момичетата на Драган Нешич обаче показаха характер. Започнаха смело да топим пасива си и изравнихме – 21:21. За самочувствието ни беше изключително важно да спечелим мача с 3:0. И стигнахме до мачбол – 24:23. Още при първия успяхме – 25:23.

Най-резултатна бе Ива Дудова с 18 т.