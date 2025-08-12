ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати, голмайстори и класиране след IV кръг на...

В Бундеслигата има много гей двойки, твърди бивш младежки национал на Германия

В германската футболна Бундеслига има множество гей двойки, заяви бившият младежки национал на страната Маркус Урбан, цитиран от агенция ДПА. Вече 53-годишният бивш играч добави, че е крайно време те да се покажат пред обществото.

Урбан, който първи в германския футбол разкри сексуалната си ориентация публично, дори организира дискусия по темата с въпросните играчи през миналата година, но нито един от тях не се яви, предава БТА.

"В Бундеслигата има гей двойки. Те са много приятни, хубави момчета. Може би ще дойде ден, в който те ще разкрият сексуалната си ориентация. Има и такива, които са единаци. За голяма част от тях дори не знаем", заяви Урбан за вестник Билд. Той добави, че знае за 20 или 30 футболисти, които са се организирали в група.

"Това обаче е само върхът на айсберга. Проблемът е, че около тях има много хора, които ги съветват да крият сексуалната си ориентация", казва още бившият футболист на Рот-Вайс Ерфурт. Той обясни, че хомофобията в спорта е основната причина за решението им.

"В женския футбол това вече е приемано за нещо нормално и дори не е тема на разговор. Трябва да постигнем това и в мъжкия футбол. Трябва всеки да може да посочи партньора си", каза още Урбан.

