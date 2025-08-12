Продължава продажбата на билетите за благотворителната фиеста "Заедно за децата"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В онлайн продажба в мрежата на Eventim са билетите за двудневната благотворителна футболна фиеста "Заедно за децата. Тя се организира от Българския футболен съюз (БФС) и фондация „Слънчеви деца 2024" на Криско и ще предложи срещи с някои от най-големите български знаменитости, сред които Христо Стоичков, Красимир Балъков, Валери Божинов и Ивелин Попов.

Цената на дневния пропуск е 20 лв, като всички приходи ще бъдат дарени за благотворителност.

Събитието ще се проведе от 17,00 до 23,00 ч. на 2 и 3 септември. Домакин на фиестата ще бъде стадион „Юнак" в София.

Феновете, които вече са си закупили пакетни билети за трите домакинства на България за мачовете от световните квалификации срещу Испания, Грузия и Турция, ще може да влязат на фиестата безплатно.

Концертна част с участието на Криско, Любо Киров, Графа, Дара, Прея, Дара Екимова, Deep Zone, Торино и Пашата, Боро първи, Нели Петкова, Виктор Калев и много други

Водещи на събитието ще бъдат Ники Кънчев, Александър Костадинов и Павлета Рашкова, а за доброто настроение на публиката и в двата дни ще се грижат DJ Теди Джорджо и DJ Theo.