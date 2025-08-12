Националка смени Унгария с Румъния

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Волейболистката Дария Иванова премина в шампиона на Румъния "Алба Блаж". Това съобщиха от клуба в социалните мрежи.

23-годишната посрещачка, която е част и от националния отбор на България, за последно игра за унгарския "Фатум". Преди това тя бе част от "Левски" и ЦСКА.

През последните години в тима на "Алба Блаж" постоянно има присъствие на български волейболистки. Сред тях са Цветелина Заркова, Силвана Чаушева, Славина Колева, Петя Баракова, Мария Каракашева, Лора Китипова, Гергана Кьосева и Моника Кръстева, която бе там през последния сезон.