Съветът на Европа иска да се следи износа на оръжи...

Националка смени Унгария с Румъния

Дария Иванова Снимка: "Фатум"

Волейболистката Дария Иванова премина в шампиона на Румъния "Алба Блаж". Това съобщиха от клуба в социалните мрежи.

23-годишната посрещачка, която е част и от националния отбор на България, за последно игра за унгарския "Фатум". Преди това тя бе част от "Левски" и ЦСКА.

През последните години в тима на "Алба Блаж" постоянно има присъствие на български волейболистки. Сред тях са Цветелина Заркова, Силвана Чаушева, Славина Колева, Петя Баракова, Мария Каракашева, Лора Китипова, Гергана Кьосева и Моника Кръстева, която бе там през последния сезон.

Дария Иванова Снимка: "Фатум"

