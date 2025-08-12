Бербатов представи третия екип на "Манчестър Юнайтед"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Манчестър Юнайтед" представи третия си екип за сезон 2025/26, а в клипа, който разкри новата фланелка, главно действащо лице беше Димитър Бербатов.

Бившият нападател на „червените дяволи" влиза в ролята на „Сенсей" във видеото.

В промоционалния клип той обучава Бруно Фернандеш, Лени Йоро и Амад Диало в изкуството на прецизността, самообладанието и силата.

Мениджърът Рубен Аморим също се появява с тиха увереност, а цялата продукция напомня късометражен кунг-фу филм с футболен привкус, в който стилът и съдържанието са в пълен баланс.

Новата фланелка е с черна основа и жълто-сини детайли, като дизайнът ѝ е вдъхновен от легендарния гостуващ екип, носен от клуба между 1993 и 1995 г., включително и в сезона, когато Юнайтед за първи път печели дубъл.