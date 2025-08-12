ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: „Из Китай с Павел" ни показва златния Буда в ...

Българин 4-и на слалом в Нова Зеландия

Марко Семерджиев Снимка: БФСки

Нов силен резултат в слалом за ФИС постигна националът Марко Семерджиев. Четири дни след като зае второ място в Требъл Коун (Нова Зеландия) българският състезател завърши днес на четвърто място в същия курорт.

20-годишният Семерджиев изоставаше само на 37 стотни след първия манш от третия Андре Хаген (Норвегия). Във втория обаче допусна грешка и остана четвърти. Победител е Джевин Палмкуист (САЩ).

Подготовката на българина в Нова Зеландия продължава и той ще стартира в още от ранните стартове от календара на ФИС, съобщават от БФ Ски.

