Наказаха английски рефер заради обиди към

Бившият съдия от Висшата лига Дейвид Куут получи осемседмична забрана да се занимава с футбол и е длъжен да посети образователна програма заради обидни думи, които е използвал срещу бившия германски мениджър на "Ливърпул" Юрген Клоп, съобщиха британските медии.

Куут беше обвинен от Футболната асоциация през юни, след като коментарите за Клоп станаха известни във видеоклип, разпространен в социалните медии миналия ноември. Футболната асоциация заяви, че впоследствие съдията е признал вината си.

Непристойното поведение на Куут беше определено като сериозно нарушение съгласно правилата на Футболната асоциация, тъй като засяга националността на Клоп.