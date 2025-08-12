ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Приключи българското участие индивидуално на турнира в София

Виктор Марков Снимка: БФТ

Приключи българското индивидуално участие на турнира по тенис "Чалънджър" в София. 

20-годишният Виктор Марков отстъпи с 4:6, 0:6 на Николас Санчес Искиердо (Испания). Преди този мач нашият играч преодоля квалификациите с победи над Пьотър Нестеров и №7 в схемата и №478 в света Сергей Фомин (Узбекистан).

Анас Маздрашки загуби с 0:6, 3:6 от №6 в схемата Муркел Делиен (Боливия), който през миналата година достигна до №168 в световната ранглистата. Маздрашки победи в квалификациите Максим Шазал (Франция) и бившия №108 в света Франко Агаменоне (Италия).

По-рано в първия кръг отпаднаха шампионът при юношите на "Уимбълдън" Иван Иванов и полуфиналистът Александър Василев. 

