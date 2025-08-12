Пускат реванша на "Левски" в Азербайджан на видео стена пред сектор "А" на "Герена"

Реваншът на "Левски" от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите срещу "Сабах" в Азербайджан ще бъде предаван на видео стена пред сектор "А" на "Герена", обявиха "сините". Мачът е в четвъртък от 19 ч, а първата среща в София завърши 1:0 за българския предсавител.

"Със "синьо" шалче в ръка, ще обходим цялата земя...". И Баку ще бъде "син", а "Левски" ще играе като домакин. Както го прави навсякъде по света.

За всички, които нямат възможност да бъдат с отбора, сме подготвили видео стена пред Сектор "А" на стадион "Георги Аспарухов". Да подкрепим "Левски" в един от най-важните мачове за годината.

Заповядайте в нашия дом в 18,00 часа. Вашата енергия ще даде импулс на отбора, дори и на хиляди километри", написаха от "Герена".