Пламен Андреев: Чакам с нетърпение да усетя емоциите в испанския футбол

Пламен Андреев Снимка: "Расинг"

Вратарят Пламен Андреев е амбициран да се бори с всички сили за място в титулярния състав на испанския втородивизионен "Расинг" (Сантандер), който го представи официално днес като ново пополънение.

Юношата на "Левски" бе преотстъпен от нидерландския "Фейенорд".

"Не можеш да израстваш като вратар, ако няма конкуренция и не се бориш за мястото си. Искам да покажа на какво съм способен. Чакам с нетърпение да усетя емоциите в испанския футбол, което ще се случи само след няколко дни на "Ел Сардинеро". Уважавам Йокин, но ще се боря за мястото ми в отбора. Имаме добър състав и добра конкуренция", продължи българският национал преди домакинството срещу "Кастейон" на 17 август.

Пламен Андреев Снимка: "Расинг"

