Как ITF турнир в София изстреля братовчеда на Григор Димитров до финал

Турнирът от календара на Международната тенис федерация (ITF) K&D Cup се превърна в символ на надежда за младите български тенис таланти след успеха на 18-годишния Александър Василев, който по-рано тази година стана полуфиналист при юношите на "Уимбълдън".

На 10 август Александър остана втори в своя първи двубой за титла при мъжете на финала на турнира в София.

Турнирът в клуб "Диана" се провежда за пета поредна година с подкрепата на фондация "Казаков и Доу" и мисията му е да развива следващото поколение български тенисисти.

Турнирът подпомага развитието им, като премахва финансовата тежест от необходимостта да пътуват в чужбина за участие в турнири на международната федерация и им осигурява възможност да играят на родна земя.

В центъра на историята на фондацията е една от изгряващите млади звезди на България - Александър Василев, който привлече вниманието на цялата страна не само с представянето си в турнира, но и с резултатите си на международната сцена. Доказателство за това са победите по пътя към финалната четворка на "Уимбълдън".

Неговият успех е силно свидетелство за мисията на K&D Cup, която е да предостави най-добрите възможности на младите български тенисисти да покажат пред нашата публика какво могат.

Директорът на турнира Катерина Генова-Чергова и основателят на фондацията Тихомир Казаков споделиха, че реализацията на проекта е резултат на всеотдаен труд, осъществен благодарение на малка група верни и отдадени партньори, както и на щедро отделеното време от страна на съдиите, реферите, персонала на корта и многобройния организационен екип на домакинския тенис клуб "Диана".

Въпреки загубата от Тома Форел (Фр) на финала достигането до мача за купата на Александър Василев (братовчед на най-добрия ни тенисист в историята Григор Димитров) е символичен момент, който утвърждава мисията на фондацията и турнира и ще вдъхнови безброй други млади играчи да вземат ракета.

Бъдещето на българския тенис изглежда по-светло, а турнирът K&D Cup се доказва като изключително подходяща арена за изгряващите звезди на този спорт у нас.