Донарума се чувствал недооценен в ПСЖ

Вратарят на “Пари Сен Жермен” Джанлуиджи Донарума се почувствал недооценен в носителя на Шампионската лига. Това е причината той и ръководството на парижани да не стигнат до разбирателство за новия му договор. И така стражът 100% си тръгва от “Парк де Пренс”. Италианският вратар не бе включен в групата за двубоя за суперкупата срещу “Тотнъм” утре вечер. Срещата за трофея е в Удине.

Италианският вратар, който бе с основна заслуга за историческия първи триумф в Шампионската лига, бе притиснат от клуба заплатата му да бъде намалена, припомня “Екип”. Донарума обаче обидено отказал и предявил искане дори за увеличение. Въпреки няколкомесечните разговори между неговия екип и босовете на “Пари СЖ” не се стига до консенсус. И така Донарума си тръгва от Франция. Интерес към него, разбира се, не липсва. Манчестърските грандове - “Юнайтед” и “Сити”, са фаворити за подписа на европейския шампион с Италия.

В същото време скандал разтресе лагера на френския шампион в навечерието на сблъсъка с носителя на Лига Европа - “Тотнъм”. А причината е “Златната топка”.

Един от асовете на парижани - Ашраф Хакими, обяви, че заслужава най-ценното индивидуално отличие. Направи го в национален ефир, въпреки че клубът му забранява да говори подобни неща. От ПСЖ подкрепят най-вече голямата си звезда Усман Дембеле. И лансират френския национал постоянно, че трябва да грабне отличието. Хакими обаче не смята така.

“Едва ли някой друг защитник е вкарвал в четвъртфинал, полуфинал и финал на Шампионската лига. Смятам, че заслужавам “Златната топка”, каза в интервю за “Канал+” мароканецът Хакими, с което е разпалил конфликт в лагера на тима си.

