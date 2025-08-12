Георги Иванов: Не чета социални медии

“Не чета фейсбук и не знам какво са ми задали от “Ботев” (Пловдив). Има 6 милиона лични мнения и не ме интересуват”, коментира президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо скандалите в родния футбол.

“Ако някой очаква правилото да даде тази година ефект, не е така. Ние търсим дългосрочен ефект. Дадохме възможност на клубовете да обърнат внимание на школите си. Да разберат, че там е скрита тайната, която да намерят. Ние сме направили път, който клубовете да следват. Тази стъпка за четиримата футболисти не е направена по презумпция, защото някой се е сетил. Дадохме възможност на тези клубове 3 години във “В” група да си подготвят отборите от ДЮШ и след това да могат да играят в Първа или Втора лига. Така че сме направили достатъчно тези клубове да си подготвят състезатели за Първа лига”, коментира Иванов правилото за четирима българи на терена.

“Правилото, което въведохме, беше на базата на статистиката и анализите, които направихме. За да може по някакъв начин да спрем това пропадане, защото сме на дъното. Да въведем нетрадиционни правила и затова вкарахме задължително да играят четирима българи. Дадохме възможност на клубовете, които избират да играят без български играчи, да заплатят. Убеден съм, че клубовете ще благодарят на всички нас, които го направихме”, убеден е Георги Иванов.