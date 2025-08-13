Веласкес с поне две промени срещу “Сабах”

Треньорът на “Левски” Хулио Веласкес ще направи поне 2 промени за гостуването на “Сабах” след 2 дни.

“Сините” срещат носителя на купата на Азербайджан в реванш от третия предварителен кръг на Лигата на конференциите. В първия двубой българският вицешампион стигна до сладък успех в самия край на срещата - 1:0.

Със сигурност испанският спец ще направи рокади в състава си в двубоя. Едната е принудителна - Мустафа Сангаре е с контузия. На негово място ще стартира 21-годишният Борислав Рупанов. Рокади ще има и в центъра на терена. А те могат да бъдат и повече от една.

Един от лидерите на “сините” - Георги Костадинов, получи контузия при успеха 2:1 над “Спартак” (Варна) от Първа лига. Лекарският щаб на столичани прави всичко по силите си да вдигне опитния полузащитник за реванша. Костадинов пропусна първия мач с азерите, отново заради травма. Веласкес е известен с това, че никога не започва с играч, който не е готов 100%. Така че нищо чудно, колкото и да е готов самият халф, треньорът няма да иска да рискува, ако има и минанален шанс травмата да се обостри. Възможно е от първата минута срещу “Сабах” да стартира и последното засега ново попълнение Мазир Сула. Бившият ас на “Черно море” може да играе и на крилото, и зад нападателя. Като по-вероятно е да играе в ролята на десетка.

