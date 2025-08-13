Елитен рефер готов да го разследват заради “Ботев” (Пд)

Международният ВАР арбитър Васимир Ел-Хатиб е внесъл в БФС обръщение до президента Георги Иванов и шефа на съдийската комисия Станислав Тодоров, съобщи източник от футболната ни централа. В него той приветства твърдението на “Ботев” (Пд), че е подаден сигнал срещу него до компетентните органи, защото така ще се докаже невинността му. И след това ще си потърси правата срещу клеветниците.

В два поредни дни собственик на “Ботев” - Илиян Филипов, пусна две декларации срещу Ел-Хатиб, като едва ли не го обвини в участие в организирана престъпна група за черно тото, след като тимът му падна тежко у дома с 0:5 от “Арда”. БФС спря правата на рефера, но не заради някакви грешки в ущърб на пловдивчани, а че отмени чист гол за гостите, като така резултатът трябваше да стане 0:6. Пловдивчани най-много се оплакваха заради червения картон на Андрей Йорданов, който се оказа вдигнат напълно правилно.

В следващия кръг без Васимир Ел-Хатиб “Ботев” записа поредна загуба у дома с 0:1 от “Локо” (Сф) и от началото на първенството има спечелена само една точка срещу безпомощния тим на ЦСКА на бившия си наставник Душан Керкез.

В обръщението си съдията декларира, че никога не е участвал в някаква форма на хазарт.

Интересното е, че до момента няма и съобщение на прокуратурата, че е получен сигнал от “Ботев” и по него да се работи.

Президентът на БФС Георги Иванов заяви, че решението е на съдийската комисия и няма да се толерират съдии, които правят грешки или имат зависимости, като подчерта, че второто не се отнася до Ел-Хатиб.

Докато в България му спираха правата, УЕФА отново се спря на рефера, като го прати на мач от Лига Европа миналата седмица. И тогава цялата ни съдийска бригада начело с Георги Кабаков се справи идеално с двубоя, като имаше и няколко добри намеси на ВАР.