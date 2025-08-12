"Лудогорец" продължава към мечтаната трета групова фаза в Шампионската лига в Будапеща (съставите)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хегемонът в българския футбол през последните 14 години "Лудогорец" продължава да държи жива мечтата си за трето участие в групите на Шампионската лита.

Разградчани гостуват на "Ференцварош" в Будапеща в третия предварителен кръг след 0:0 в първия мач в Разград преди седмица. Треньор на домакините е добрият приятел и съотборник на Димитър Бербатов в "Тотнъм" Роби Кийн.

Ето стартовите състави на двата отбора.

"Ференцварош": Денес Дибуш, Тоон Раемаекерс, Габор Шалай, Щефан Гартенман, Чебраилс Макрецкис, Бенсе Йотвьош, Алекс Тот, Габи Каниховски, Калъм О'Дауда, Барнабаш Варга, Лени Джоузеф.

"Лудогорец": Хендрик Бонман, Сон, Едвин Куртулуш, Оливие Вердон, Антон Недялков, Филип Калоч, Дерой Дуарте, Ерик Маркус, Ивайло Чочев, Кайо Видал, Ив Ерик Биле.