ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 6:1 над "Шкендия" "Карабах" чака в плейофа "Л...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21095269 www.24chasa.bg

"Лудогорец" продължава към мечтаната трета групова фаза в Шампионската лига в Будапеща (съставите)

1100
Снимка: Startphoto.bg

Хегемонът в българския футбол през последните 14 години "Лудогорец" продължава да държи жива мечтата си за трето участие в групите на Шампионската лита.

Разградчани гостуват на "Ференцварош" в Будапеща в третия предварителен кръг след 0:0 в първия мач в Разград преди седмица. Треньор на домакините е добрият приятел и съотборник на Димитър Бербатов в "Тотнъм" Роби Кийн.

Ето стартовите състави на двата отбора.

"Ференцварош": Денес Дибуш, Тоон Раемаекерс, Габор Шалай, Щефан Гартенман, Чебраилс Макрецкис, Бенсе Йотвьош, Алекс Тот, Габи Каниховски, Калъм О'Дауда, Барнабаш Варга, Лени Джоузеф.

"Лудогорец": Хендрик Бонман, Сон, Едвин Куртулуш, Оливие Вердон, Антон Недялков, Филип Калоч, Дерой Дуарте, Ерик Маркус, Ивайло Чочев, Кайо Видал, Ив Ерик Биле.

Снимка: Startphoto.bg

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)