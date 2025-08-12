ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нетаняху: Ще позволим на бягащите от Газа да емигр...

"Комо" привлече Алваро Мората под наем

Алваро Мората ще продължи кариерата си в "Комо" под наем. Снимка: сайт на "Комо"

Алваро Мората ще продължи кариерата си в "Комо" под наем, съобщиха от клуба. 32-годишният Мората, чиито права се държат от Милан, може да остане и след предстоящия сезон край тима от светевноизвестното езеро, защото споразумението включва опция за откупуване.

"Познавам Алваро от много години и винаги съм се възхищавал на играта му и начина, по който се държи. Той е интелигентен нападател, който дава всичко от себе си в най-важните моменти и съотборник, който вдъхновява всички около себе си. Много сме щастливи, че го имаме тук в Комо", каза старши треньорът Сеск Фабрегас.

От февруари 2025 г. Мората бе под наем от "Милан" в "Галатасарай". По време на престоя си в турския клуб Мората изигра 16 мача, в които отбеляза седем гола и направи три асистенции. 

