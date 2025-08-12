Зам.-министър Петър Младенов: Младите хора са двигателят на утрешния ден

Младите хора са двигателят на утрешния ден. Важно е да вярват в собствените си сили, да участват в обществения живот и да търсят нови възможности за развитие. Министерството на младежта и спорта ще продължи да работи за това гласът на младите да се чува и идеите им да се реализират. Това заяви зам.-министърът на младежта и спорта Петър Младенов по време на откриването на събитието, организирано по повод Международния ден на младежта в Бургас.

В своето изказване зам.-министър Младенов пожела на всички млади хора да бъдат свободни в мисленето си, последователни в действията си и уверени в потенциала си. Насърчи ги да вярват в себе си, да се подкрепят взаимно и да помнят, че всяка малка стъпка напред е част от една голяма промяна.

Отбелязването на Международния ден на младежта под мотото „Младите – двигател на бъдещето! Участие днес, въздействие утре" се проведе в рамките на два дни. Организирана бе конференция, в която участие взеха над 60 младежи от 10 общини. Обсъдени бяха теми, свързани с активното включване на младите хора в процеса на вземане на решения, тяхното бъдеще, реализация и възможностите им да бъдат по-ангажирани граждани на обществото. Конференцията се състоя в Международния младежки център в Бургас.

Програмата включваше още посещение на остров „Св. Анастасия" с културно-образователни дейности, спортни и щафетни игри на плажа, вдъхновяващ автобиографичен спектакъл на Деян Славчев – Део, както и музикална вечер с изпълнител и диджей.

Събитията обединиха представители на младежки центрове, общини, неправителствени организации, доброволци и институции от цялата страна, доказвайки, че младите хора имат идеи, енергия и желание да участват в създаването на позитивна промяна.

Организатори на проявите бяха Министерството на младежта и спорта съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси, с подкрепата на Община Бургас, Български спортен тотализатор, Националния фокусен център и Международния младежки център – Бургас.