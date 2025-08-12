Легендата Моника Селеш призна за рядко и тежко заболяване

Легендата на тениса Моника Селеш разкри, че е била диагностицирана с миастения гравис - рядко, неврологично, автоимунно заболяване, което е изключително трудно за овладяване. Родената в Нови Сад етническа унгарка обясни, че се бори с болестта от години и е открила симптомите за нея при игра с деца и техни родители.

Селеш има девет титли от "Големият шлем" през кариерата си, в която е записала 595 победи и е допуснала 122 загуби. Взелата американски паспорт достигна до номер 1 в световната ранглиста за жени през месец март 1991 и в кариерата си вдигна общо 53 трофея на сингъл от турнири на ниво WTA. Селеш се оттегли през януари 2009 и по-късно бе приета в "Залата на славата в тениса".

"Играех често с деца и семействата им, но понякога пропусках някой лесен удар. Причината беше, че всъщност виждах две топки. Това определено бяха симптоми, които не можех да игнорирам. Именно тогава започна дълъг процес за мен, който известно време ми бе трудно да приема. Беше ми трудно и да говоря с други хора, защото е неприятно. Заболяването има голям ефект върху ежедневието ми", заяви тя в интервю за агенция АП. Информацията е на БТА.

51-годишната Селеш е била диагностицирана с миастения гравис преди три години и сега говори за първи път по темата.

Националният институт за неврологични заболявания и инсулт на САЩ определя миастения гравис като "невромускулно заболяване, което предизвиква отслабване на волевите мускули и "засяга предимно жени в млада възраст (под 40 години) и мъже в напреднала възраст (над 60 години), но може да се появи по всяко време и за всеки, включително при деца".

Моника заяви, че е чула за първи път за миастения гравис лично от доктора си, който я е препратил към невролог за допълнителни изследвания със симптоми на диплопия и отпадналост в мускулите на ръцете.

"В един момент ми бе трудно да си суша косата със сешоар. Диагнозата ме шокира", казва още Селеш, която си партнира с базираната в Нидерландия компания за имунологични изследвания argenx. Заедно те промотират кампанията Go for Greater, която помага на диагностицирани с миастения гравис за лечение и по-високо качество на живот.