Светослав Дяков: Статистиката във футбола е като минижупа

Бившият капитан на националния отбор на България и "Лудогорец" Светослав Дяков проблесна със сравнение в телевизионното студио след загубата разградчани с 0:3 от "Ференцварош" в реванша от третия квалификационен кръг за влизане в Шампионската лига, игран в Будапеща. Изпълнителният директор на втородивизионния "Пирин" (Благоевград) бе помолен за коментар на статистическите данни от мача в унгарската столица.

"Статистиката във футбола е като минижупа при жената - показва много неща, но не най-важното", обяви Дяков.