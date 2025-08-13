Донарума се сбогува с феновете на ПСЖ

Италианският вратар Джанлуиджи Донарума написа специално послание до феновете на ПСЖ за сбогум.

"До специалните парижки фенове. От първия ден на пристигането ми дадох всичко на терена и извън него, за да си заслужа мястото и да защитавам вратата на Пари Сен Жермен.

За съжаление, някой реши, че вече не мога да бъда част от отбора и да допринеса за неговия успех. Разочарован съм и тъжен.

Надявам се, че ще имам възможността да погледна отново в очите на феновете на „Парк де Пренс" и да се сбогувам с тях по начина, по който трябва да се направи. Ако това не се случи, искам да знаете, че вашата подкрепа и обич означават много за мен и никога няма да ги забравя. Винаги ще пазя спомените за всички емоции, вълшебните вечери и за вас, които ме накараха да се чувствам като у дома си.

До моите съотборници, моето второ семейство, благодаря ви за всяка битка, всеки смях, всеки момент, който споделихме. Вие винаги ще бъдете мои братя.

Да играя за този клуб и да живея в този град беше голяма чест. Благодаря ти, Париж!", написа Донарума в социалните мрежи.

Вратарят на Италия смята, че някой в клуба е изиграл роля затова той да не е желан в него. Англия е опция за Донарума.