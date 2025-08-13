ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Донарума се сбогува с феновете на ПСЖ

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21095873 www.24chasa.bg

Донарума се сбогува с феновете на ПСЖ

940
Джанлуиджи Донарума.

Италианският вратар Джанлуиджи Донарума написа специално послание до феновете на ПСЖ за сбогум.

"До специалните парижки фенове. От първия ден на пристигането ми дадох всичко на терена и извън него, за да си заслужа мястото и да защитавам вратата на Пари Сен Жермен.

За съжаление, някой реши, че вече не мога да бъда част от отбора и да допринеса за неговия успех. Разочарован съм и тъжен.

Надявам се, че ще имам възможността да погледна отново в очите на феновете на „Парк де Пренс" и да се сбогувам с тях по начина, по който трябва да се направи. Ако това не се случи, искам да знаете, че вашата подкрепа и обич означават много за мен и никога няма да ги забравя. Винаги ще пазя спомените за всички емоции, вълшебните вечери и за вас, които ме накараха да се чувствам като у дома си.

До моите съотборници, моето второ семейство, благодаря ви за всяка битка, всеки смях, всеки момент, който споделихме. Вие винаги ще бъдете мои братя.

Да играя за този клуб и да живея в този град беше голяма чест. Благодаря ти, Париж!", написа Донарума в социалните мрежи.

Вратарят на Италия смята, че някой в клуба е изиграл роля затова той да не е желан в него. Англия е опция за Донарума.

Джанлуиджи Донарума.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)