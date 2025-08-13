Дон Кинг блокира мач заради Кобрата

Известният промоутър Дон Кинг си е извадил изпълнителна заповед срещу колегите си SELA и TKO Group Holdings, за да блокира обявения за септември мач между Майкъл Хънтър и Джаръл Милър. Те ще подгряват битката между Канело Алварес и Терънс Кроуфърд.

Според заповедта Кинг има договор с Хънтър и той ще се бие за световната титла на Кубрат Пулев до края на годината. Вече е започнало набирането на спонсорите за този мач и евентуалното място на провеждането му. Кинг спечели наддаването за боя срещу 1,1 милиона долара и трябваше да го организира през септември. Това трябваше да е голямото завръщане на най-великия промоутър в историята на бокса.

