Илия Груев втори по оценка сред халфовете на “Лийдс”

След последната конрола за лятото (1:1 с “Милан”) и преди старта на английската Висша лига leedsunited.news раздаде оценки на Илия Груев и съотборниците му в “Лийдс” с оглед на представянето по време на предсезонната подготовка.

Сред 5-имата вътрешни полузащитници българският национал получава втората най-висока оценка - 7, по десетобалната система. Толкова е и тази на капитана Итън Ампаду. Според изданието най-добре се е представил новопривлеченият германец Антон Щах, който е заслужил 9.

Друга покупка на “Лийдс” - Шон Лонгстаф, е оценен с 6, а японецът Ао Танака получава 5.

“Въпреки привличането на Щах и Лонгстаф Груев бе един от най-използваните играчи в контролите от мениджъра Даниел Фарке и явно той си остава надежден вариант за него”, пише в материала.

Германецът планира да играе с 3-ма вътрешни халфове този сезон. За негов старт “Лийдс” приема “Евертън” на 18 август.