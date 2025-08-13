ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спорт по телевизията днес

2024
ПСЖ и "Тотнъм" ще спорят за суперкупата на Европа довечера. Снимка: Ройтерс

13,00 ч Снукър Eurosport 1

15,00 ч Колоездене, обиколка на Полша (ж) Eurosport 2

16,45 ч Колоездене, обиколка на Дания Eurosport 2

18,00 ч Тенис, турнир за мъже в Синсинати MAX sport 1

19,30 ч Снукър Eurosport 1

21,45 ч Футбол, „Болтън" - „Шефилд У" „Диема спорт"

21,45 ч Футбол, „Хъдърсфийлд" - „Лестър" „Нова спорт"

22,00 ч Футбол, „Пари СЖ" - „Тотнъм" bTV Action/MAX sport 3

22,00 ч Футбол, „Бирмингам" - „Шефилд Ю" „Диема спорт" 2

1,00 ч Футбол, „Боливар" - „Сиенсиано" MAX sport 4

2,00 ч Тенис, турнир за мъже в Синсинати MAX sport 1

3,30 ч Футбол, „Фламенго" - „Интернасионал" MAX sport 4

