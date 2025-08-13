13,00 ч Снукър Eurosport 1
15,00 ч Колоездене, обиколка на Полша (ж) Eurosport 2
16,45 ч Колоездене, обиколка на Дания Eurosport 2
18,00 ч Тенис, турнир за мъже в Синсинати MAX sport 1
19,30 ч Снукър Eurosport 1
21,45 ч Футбол, „Болтън" - „Шефилд У" „Диема спорт"
21,45 ч Футбол, „Хъдърсфийлд" - „Лестър" „Нова спорт"
22,00 ч Футбол, „Пари СЖ" - „Тотнъм" bTV Action/MAX sport 3
22,00 ч Футбол, „Бирмингам" - „Шефилд Ю" „Диема спорт" 2
1,00 ч Футбол, „Боливар" - „Сиенсиано" MAX sport 4
2,00 ч Тенис, турнир за мъже в Синсинати MAX sport 1
3,30 ч Футбол, „Фламенго" - „Интернасионал" MAX sport 4