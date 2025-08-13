ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Баскетболен спец влиза в щаба на волейболния "Дея"

Снимка: "Дея"

Баскетболният треньор Михаил Капитанов влиза в щаба на елитния волейболен "Дея Спорт".

Доскорошният помощник на Васил Евтимов в "Черноморец", с който станаха носители на купата на България за 2024 година е приел офертата на собственика и президент на бургаския волейболен клуб д-р Александър Маджуров.

47-годишният софиянец ще бъде кондиционен треньор на "Дея". Паралелно ще се занимава с 2 групи подрастващи баскетболисти в Бургас.

"Благодаря на Мишо, че бързо откликна на поканата. С новия старши треньор на отбора Георги Димитров започват да изготвят програмата за предсезонната подготовка, която ще стартира на 22 август с тренировки на плажната ивица", разкри д-р Маджуров пред "24 часа".

Договор с "Дея" е подписал 197-сантиметровият посрещач Цветелин Цветанов, играл за последно в "Добруджа", а преди това в "Марек Ивкони", и по един сезон в Индонезия и турския "Аккуш Беледийе".

Опитният Златан Йорданов, който също играе като четворка е отказал на "Дея". Вицешампионът от миналия сезон с "Локомотив Авиа" ще става пожарникар.

Снимка: "Дея"

