Боримиров преди "Сабах": Спокойни не сме

"Спокойни не сме, но мисля, че сме добре подготвени и се надявам да изиграем тактически много правилно мача утре и да излезем крайни победители. Мач с мач не си прилича, така че за нас най-важното е това, което постави треньорът като задачи на нашите футболисти да се изпълни максимално. Мисля, че ще успеем".

Това каза изпълнителният директор на "Левски" Даниел Боримиров преди заминаването на тима за Азербайджан. Утре "сините" гостуват на "Сабах" в реванш от предварителен кръг III на Лигата на конференциите. Българският вицешампион има аванс 1:0 след първия мач.

"Не само за "Левски" е хубаво да продължи, но за българския футбол е хубаво колкото се може повече отбори да се продължават. Надявам се да започнем да го правим. Виждате на какво ниво сме. Трябва да се събудим и да започнем да изкачваме стъпалата", каза още шефът в "Левски".

По въпроса за селекцията, както за входящи, така и за изходящи трансфери Боримиров коментира, че "когато има нещо окончателно и двете страни са стигнали до споразумение, ние ще информираме".

Очаквано Мустафа Сангаре пък не замина със "сините". Националът на Мали има контузия.