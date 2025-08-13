Мачовете от Висшата лига започнат с минута мълчание в памет на Жота

Висшата лига потвърди, че на всички мачове от английското първенство през уикенда ще бъде спазена минута мълчание в памет на футболиста на "Ливърпул" Диого Жота и брат му Андре Силва.

От лигата са разговаряли с "мърсисайдци" за най-подходящия начин да се почете паметта на португалския състезател, който загина при автомобилна катастрофа заедно с брат си на 3 юли в Испания.

Освен минута мълчание преди началото на мачовете, играчите на всички отбори ще получат черни ленти за ръкавите си, а послания и изображения ще бъдат предадени на клубовете, за да ги използват на големи екрани.