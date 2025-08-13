ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Чочев: Съдията има вина за отпадането от "Ференцвароц"

Ивайло Чочев Снимка: "Лудогорец"

Дойдохме тук с нагласата да победим и да продължим напред. Гледахме ситуациите доста пъти в съблекалнята. За нас това е редовен гол. После може би има избутване в гръб. Поне съдията трябваше да отиде да гледа на ВАР тази ситуация.

Това каза полузащитникът на "Лудогорец" Ивайло Чочев. Българският национал бе замесен в двете спорни ситуации в срещата на разградчани с "Ференцвароц" в реванша от 3-ия кръг на Шампионската лига.

Чочев отбеляза с глава, но попадението бе отменено заради спорна засада. През второто полувреме реферът подмина ситуация за дузпа след избутване срещу българина в наказателното поле.

Ивайло Чочев Снимка: "Лудогорец"

