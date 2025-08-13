ЦСКА платил 1,8 млн. евро за Годой

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От "Берое" обявиха, че трансферът на нападателя Леандро Годой в ЦСКА е рекорден за вътрешния пазар у нас през това лято без да се посочва конкретна сума.

Според авторитетния портал transfermarkt "червените" са платили 1,8 млн. евро за аржентинския централен нападател. Иначе той е оценяван на 1,5 млн.

"Само дни след трансфера му, искаме да подчертаем значението на напускането на Леандро Годой - сделка, която бележи повратна точка в нашата история.

Най-голямата продажба в историята на клуба.

Рекорд за българския вътрешен пазар през този трансферен прозорец.

Това постижение потвърждава жизнеспособността и солидността на нашия проект, полагайки солидна основа за непрекъснат растеж и демонстрирайки, че в "Берое" мечтите се превръщат в реални възможности.

Трансферът на Леандро Годой не само отваря вратата за повече играчи от нашата институция да направят скока и да оставят своя отпечатък в международния футбол...

Той също така укрепва и подобрява устойчивия растеж на ПФК "Берое", консолидирайки проект, който генерира възможности за нашите играчи и целия клуб", гласи изявлението на старозагорци.