След 20 г. Украйна аут от Шампионската лига

За първи път от 20 години украински отбор няма да играе в основната фаза на Шампионската лига.

"Динамо" (Киев) отпадна в третия квалификационен кръг от кипърския "Пафос" (0:1, 0:2) и ще трябва да играе в плейофа за Лига Европа.

Последният път, когато основната фаза на Шампионската лига се проведе без тим от Украйна, бе през сезон 2005/2006.

Тогава "Динамо" загуби от швейцарския Тун (2:2, 0:1) във втория кръг на квалификациите, а "Шахтьор" (Донецк) не успя да се справи с италианския "Интер" в следващата фаза (0:2, 1:1).